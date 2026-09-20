مردم استان قزوین در دویست و سومین شب از قرار ایستادگی و مقاومت، با حضور پرشور و حماسی خود، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ مردم مومن و ولایت‌مدار قزوین در دویست و سومین شب از قرار ایستادگی خود، با حضور پرشور در مساجد و میادین شهر، حماسه‌ای دیگر از جنس بصیرت و وفاداری را رقم زدند. این حضور یکپارچه که به نشانه‌ی پایداری بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، پاسخی قاطع به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه بود.

حاضران در این اجتماع، با سر دادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و بیعتِ قلبی با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند. این تجمعات که بیش از ۲۰۰ شب است با استمرار و صلابت در نقاط مختلف استان قزوین برگزار می‌شود، اکنون به نمادی از همبستگی ملی و روحیه انقلابی مردم تبدیل شده است.

در این شب، قزوینی‌ها با گام‌های استوار و دلی سرشار از امید، ثابت کردند که هیچ فشار و توطئه‌ای نمی‌تواند خدشه‌ای در اراده آنان برای حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی وارد کند. این “قرارِ مقاومت”، تنها یک تجمع ساده نیست، بلکه آیینِ تجدید عهدی است که در آن، مردم از هر قشر و سن، ایستادگی را در مقامِ عمل به جهانیان معرفی می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم با تأکید بر اینکه «مقاومت» مسیرِ پیروزی و سربلندی ملت ایران است، اعلام کردند که تا تحقق کامل آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی، این پیوند ناگسستنی و حضور آگاهانه در صحنه ادامه خواهد داشت.