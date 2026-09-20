به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: ستاد استانی گرامیداشت هفته دفاع مقدس به ریاست استاندار و دبیری بنیاد حفظ آثار تشکیل شده و ۹ کارگروه فعالیت می‌کنند، و در مجموع هشت محور، ۴۰ عنوان برنامه و بیش از ۲ هزار فعالیت برای این هفته پیش‌بینی شده است.

سرهنگ منوچهر ذوالفقاری ادامه داد: فضاسازی محیطی با شعار (لبیک یا خامنه‌ای)، برنامه‌های مساجد، زنگ‌مقاومت در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان در دستگاه‌ها، رونمایی از کتاب و آثار هنری و سخنرانی فرماندهان پیش از نمازجمعه از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: ۳۱ شهریور هفتمین آیین تجلیل از پیشکسوتان برگزار می‌شود و هم‌زمان جلسه برخط با حضور یکی از رؤسای قوای کشور برگزار خواهد شد، در مرکز استان هم حدود ۶۰۰ پیشکسوت و در شهرستان‌ها ۲۲ هزار پیشکسوت دفاع مقدس شناسایی شده‌اند.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت موزه دفاع مقدس اصفهان گفت: این موزه روزانه ظرفیت پذیرش بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز و دانشجو را دارد.

وی افزود: اسناد مربوط به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و کتاب‌های شهدای استان، به‌ویژه خانواده‌های دارای چند شهید، در موزه نگهداری می‌شود و بخش زیادی از بقایای هواپیما‌های سرنگون‌شده در منطقه مهیار نیز در موزه قرار دارد که برای نمایش عمومی آنها نیازمند مجوز هستیم.

برنامه‌های ارتش در هفته دفاع مقدس

فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی شهید نصر اصفهانی نیز گفت: آیین‌های گرامیداشت سالروز آغاز دفاع مقدس، تجلیل از پیشکسوتان، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، مسابقات ورزشی و فرهنگی، برنامه‌های قرآنی، حضور فرماندهان و گروه‌های موسیقی نظامی در مدارس و ارائه خدمات مردم‌یاری از جمله برنامه‌های ارتش است.

سرتیپ دوم سید حسن موسی‌زاده افزود: دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، برگزاری یادواره‌های یگانی، افتتاح طرح‌های خدماتی و رفاهی و تولید محتوای تبینی در فضای مجازی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره برنامه‌های پدافند هوایی مرکزی گفت: ۳۱ شهریور از پیشکسوتان تجلیل می‌شود و اول مهر برنامه‌های ویژه مدارس، زنگ‌مقاومت، تجلیل از جوانان و مسابقات قرآنی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دوم مهر غبارروبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدای جنگ اخیر، سوم مهر حضور کارکنان در نمازجمعه و تجلیل از بانوان شاغل، چهارم مهر برنامه‌های روز سرباز و پنجم مهر خدمات پزشکی و اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود و ششم مهر نیز برنامه‌های تولید محتوا و تبیینی در دستور کار است.

برنامه‌های سپاه صاحب‌الزمان استان در هفته دفاع مقدس

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان نیز ادامه داد: بیش از ۲۴ هزار نفر در استان اصفهان در طرح جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند و کنگره شهدای اقتدار نیز در ۶ شب با محوریت شهید سرلشکر پاسدار ربانی در گلستان شهدا برگزار می‌شود.

سردار علی فتحیان افزود: یادواره امام شهید در ۳۲ شهر، یادواره شهدای میناب در ۲۰۰ نقطه، زنگ‌مقاومت در مدارس، حضور راویان، برنامه شبی با شهدا، شعرخوانی و ۵۰ اکران فیلم از دیگر برنامه‌هاست.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های فرهنگی، آزادی زندانیان معسر به یاد شهدا، توزیع ۱۶ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند و فعالیت گروه‌های جهادی نیز در قالب این ۵۳ عنوان برنامه اجرا خواهد شد.

بر اساس اعلام ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۳۱ شهریور با عنوان طلایه‌داران و همبستگی، اول مهر با عنوان جوانان، پیش‌گامان علم و اقتدار ملی، دوم مهر با عنوان شهیدان، جانبازان و آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن، سوم مهر با عنوان زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت، چهارم مهر با عنوان همه‌جانبه پشتیبانی، پنجم مهر با عنوان مدافعان امنیت و عزت ایران و ششم مهر با عنوان ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی و هفتم مهر با عنوان فرماندهان، عزت‌مداران و حماسه‌آفرینان نام‌گذاری شده است.