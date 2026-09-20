شبکه ورزش امروز یکشنبه ۲۹ شهریور، دو دیدار حساس از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

تقابل منچسترسیتی و منچستریونایتد در دیدار‌های امروز لیگ برتر انگلیس

تقابل منچسترسیتی و منچستریونایتد در دیدار‌های امروز لیگ برتر انگلیس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین مسابقه از ساعت ۱۶:۳۰، منچسترسیتیِ صدرنشین که با ۱۲ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، به مصاف ساندرلندِ ۴ امتیازی می‌رود؛ این دیدار با گزارشگری علیرضا علیفر روی آنتن می‌رود.

همچنین از ساعت ۱۹، منچستریونایتد در چارچوب همین رقابت‌ها مقابل فولام صف‌آرایی می‌کند.

این بازی حساس نیز با گزارش محمد سیانکی به‌طور مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.