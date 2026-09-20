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مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، از تهیه و توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشتافزار و ۱۰ هزار بسته معلمانه در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزان و معلمان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی جامعه هدف تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید امیرحسین مدنی با اشاره به برنامههای بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال ۲۵۰ هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی تهیه شده که ۶۰ درصد آن به دانشآموزان دوره ابتدایی و ۴۰ درصد به دانشآموزان دوره متوسطه اختصاص دارد.
مدنی با تشریح محتویات بسته نوشتافزار دانشآموزان ابتدایی گفت: این بسته شامل کیف، جامدادی، ۶ عدد مداد، یک بسته ۱۲ عددی مداد رنگی، خطکش سهتکه، پاککن و تراش است. در این بسته همچنین ۶ دفتر شامل یک دفتر ۵۰ برگ نقاشی، سه دفتر ۵۰ برگ و دو دفتر ۸۰ برگ خطدار قرار داده شده است.
وی درباره بسته نوشتافزار دانشآموزان دوره متوسطه نیز اظهار کرد: این بسته شامل کیف، جامدادی، ۶ عدد خودکار در رنگهای آبی، قرمز و مشکی و خطکش کریستالی چهارتکه است. برای دانشآموزان دوره متوسطه نیز ۶ دفتر شامل دو دفتر ۵۰ برگ، دو دفتر ۸۰ برگ و دو دفتر ۱۰۰ برگ در نظر گرفته شده است.
تجهیز معلمان مناطق محروم به ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی خلاقانه
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از تهیه ۱۰ هزار بسته معلمانه خبر داد و گفت: ارزش ریالی هر یک از این بستهها حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و این بستهها با رویکرد حمایت از معلمان و تقویت ابزارهای آموزشی مورد نیاز آنان تهیه شده است.
مدنی با اشاره به ویژگیهای بسته معلمانه اظهار کرد: این بسته با هدف کمک به معلمان برای ارائه آموزشهای خلاقانه، مفهومی و متنوع طراحی شده و مجموعهای از ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی را در اختیار آنان قرار میدهد.
وی درباره محتوای بستههای معلمانه اظهار کرد: در این بستهها مجموعهای از ابزارهای آموزشی و کمکآموزشی شامل کوییزنر، چرتکه، ساعت آموزشی، کتاب آموزش فارسی، دفترچه راهنما، ذرهبین، دماسنج، کاغذ رنگی، آهنربا، گونیا، نقاله و خطکش لیمینتی و همچنین نقشه ایران پیشبینی شده است تا امکان بهرهگیری از روشهای متنوع آموزشی در فرایند تدریس فراهم شود.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف حمایت از دانشآموزان و معلمان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید انجام میشود و تلاش شده است در طراحی بستهها، علاوه بر تأمین اقلام ضروری، به نیازهای آموزشی و کیفیت فرایند یادگیری نیز توجه شود.
وی افزود: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب رویکردهای حمایتی خود، توجه به دانشآموزان و جامعه آموزشی مناطق کمبرخوردار را دنبال میکند و برنامههای مرتبط با آغاز سال تحصیلی نیز در همین راستا اجرا میشود.