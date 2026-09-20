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مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت:جشن شکوفه ها فردا ۳۰ شهریور با حضور بیش از ۲۵ هزار دانش آموز کلاس اولی در استان آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: زنگ مهر جشن شکوفه ها فردا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۲۵ هزار نوآموز پایه ی اول در سه هزار مدرسه ی دوره ی ابتدایی استان نواخته خواهد شد.
سید عیسی سهرابی با اشاره به تصویر کشیدن نشاط، شادابی و روحیه جهادی در فضاهای آموزشی استان افزود:امروزه سنگرهای علم و اندیشه با صلابتتر از گذشته آغوش خود را برای سال تحصیلی جدید و آموزش کاملاً حضوری گشودهاند.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای جهادی برای بازسازی و احیای فضاهای آموزشی آسیبدیده از تهاجم دشمن در استان افزود: در جریان حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ رمضان ، ۹۴ فضای آموزشی و تربیتی استان دچار خسارت شدند که با تشکیل فوری گروههای جهادی، کمتر از یک هفته همه ی مدارس با آسیب جزیی مرمت، بهسازی و مهیای حضور دانشآموزان شدند.
سهرابی افزود: با همت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان و مشارکت خیران مدرسهساز، ۹ واحد آموزشی که آسیبهای اساسی دیده بودند بازسازی کامل شده و مراحل مطالعات مهندسی و تمهیدات اداری برای ساخت مجدد دو مدرسه کاملاً تخریبشده هم نهایی شده و بهزودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به نهایی شدن زیرساختهای آموزشی پیش از آغاز رسمی کلاسها افزود: ساماندهی نیروی انسانی، صدور کامل ابلاغهای کادر آموزشی و توزیع کتب درسی در مناطق مختلف استان به سرانجام رسیده است.
سهرابی بیان کرد: همچنین در مواردی که به علت تأخیرهای ارسال، نقص جزئی وجود داشته باشد، گروه های پشتیبانی در حال رفع فوری آن هستند تا هیچ دانشآموزی بدون محتوای آموزشی وارد کلاس درس نشوند.