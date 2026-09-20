وزیر دادگستری با اعلام انتخاب تهران به‌عنوان نخستین استان برای اجرای الگوی «فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بنا بر تشخیص استاندار، ظرفیت‌ها و امکانات خود را در اختیار این قرارگاه قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در استانداری برگزار شد، با اشاره به انتخاب پایتخت به‌عنوان نخستین استان مجری این طرح گفت: با نظر معاون اول رئیس‌جمهور، تهران برای اجرای نخست این الگو انتخاب شد تا در صورت موفقیت، تجربه حاصل‌شده در گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین بازار کشور، زمینه تعمیم آن به سایر استان‌ها را فراهم کند.

وزیر دادگستری با قدردانی از استاندار تهران افزود: تهران به دلیل کثرت واحد‌های تولیدی، صنفی و اقتصادی و گستردگی مبادلات، پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد و اجرای این طرح در پایتخت می‌تواند آزمون مهمی برای ارزیابی کارآمدی این الگو باشد.

تجمیع ظرفیت‌ها بدون ایجاد تشکیلات جدید

رحیمی با تشریح فلسفه تشکیل این قرارگاه گفت: دستگاه‌های مختلف پیش از این نیز هر یک بر اساس وظایف قانونی خود در حوزه بازار فعالیت می‌کردند، اما پراکندگی مأموریت‌ها، نبود فرماندهی و هماهنگی کافی موجب می‌شد ظرفیت‌های موجود به‌صورت کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

وی افزود: ایجاد یک سازمان یا تشکیلات جدید مستلزم تصویب ساختار و تأمین بودجه بود و زمان زیادی نیاز داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که بدون توسعه تشکیلات اداری، امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های موجود زیر یک فرماندهی واحد قرار گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه محور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در هر استان، استاندار است، گفت: اختیارات لازم برای اداره قرارگاه در استان تهران به استاندار تفویض شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در صورت تشخیص استاندار، ظرفیت و امکانات خود را در اختیار قرارگاه قرار دهند.

افزایش بیش از چهار برابری ظرفیت بازرسی در تهران

وزیر دادگستری با اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان تهران افزود: پیش از تشکیل قرارگاه حدود ۳۰۰ بازرس در حوزه نظارت بر بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات دستگاه‌های مختلف، این تعداد اکنون به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس افزایش یافته است.

فعالیت موقت قرارگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۶

رحیمی درباره مدت فعالیت این قرارگاه گفت: ساختار ایجادشده در شرایط فعلی موقت است و قرارگاه فعلاً تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ فعالیت خواهد کرد و ادامه فعالیت آن بر اساس شرایط کشور و عملکرد قرارگاه ارزیابی می‌شود.

تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگ اقتصادی

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی افزود: همان‌گونه که در شرایط جنگ نظامی نیرو‌های مسلح با تمام ظرفیت وارد میدان می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و دستگاه‌های مسئول باید در وضعیت آماده‌باش قرار داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی با جدیت از حقوق مردم صیانت کنند.

تفکیک گرانی از گران‌فروشی

رحیمی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گران‌فروشی» گفت: بخشی از افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی و تورم است، اما بخشی دیگر ناشی از تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب و امتناع از عرضه است که باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: مردم ممکن است افزایش واقعی هزینه‌های تولید را درک کنند، اما نمی‌پذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش پیدا کند.

نظارت بر بازار باید همزمان با حمایت از تولید باشد

وزیر دادگستری حمایت از تولید را یکی از اصول اساسی در فرآیند نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: بازرسی و نظارت نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحد‌های تولیدی سالم منجر شود.

وی در عین حال افزود: حمایت از تولید به معنای اغماض از تخلف نیست و هرجا تخلف احراز شود، برخورد قانونی باید قاطع و بازدارنده باشد.

تأکید بر رعایت نرخ مصوب نان

رحیمی درباره نظارت بر بازار نان نیز گفت: رعایت نرخ‌های مصوب برای تمامی واحد‌ها الزامی است و هیچ واحدی مجاز نیست با سوءاستفاده از نیاز روزمره مردم، خارج از نرخ‌های مصوب اقدام به عرضه نان کند.

حرکت به سمت نظارت هوشمند و برخط

وزیر دادگستری در پایان، حرکت به سمت نظارت الکترونیکی و هوشمند را گام بعدی اجرای این طرح دانست و از استانداری تهران خواست همزمان با اداره قرارگاه، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، تجمیع داده‌ها و رصد برخط زنجیره تولید تا عرضه را نیز دنبال کند.

وی افزود: تجربه اجرای این طرح در تهران به الگویی کارآمد برای اجرا در سایر استان‌های کشور تبدیل شود و زمینه صیانت مؤثرتر از حقوق مردم را فراهم کند.