به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما هادی کیادلیری با اشاره به اینکه دریای خزر به عنوان یک زیست‌بوم فرامرزی، مرز‌های جغرافیایی نمی‌شناسد، اظهار داشت: چالش‌های زیست‌محیطی خزر از آلودگی تا کاهش تنوع زیستی، یک دغدغه مشترک میان پنج کشور همسایه است و اقدامات صرفاً اداری و دولتی برای حل آن کافی نیست.

او با تصریح بر اینکه نگاه سنتی که مردم را تنها مخاطب برنامه‌های زیست‌محیطی می‌داند باید تغییر کند، افزود: صیادان، فعالان گردشگری، دانشگاهیان و دانش‌آموزانِ ساکن حاشیه خزر، بازوان اصلی حکمرانی و حفاظت از این دریا هستند. باید این گروه‌ها از «ناظران» برنامه‌های محیط زیستی به «شرکای اجرایی» تبدیل شوند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، راهکار عملیاتی برای تحقق این هدف را در «آموزشِ نتیجه‌محور» دانست و تأکید کرد: آموزش زمانی اثربخش است که از انتقال صرفِ اطلاعات عبور کرده و به تغییر نگرش و رفتار در جوامع محلی منجر شود؛ به طوری که بومیان منطقه احساس کنند حفاظت از خزر، بخشی از منافع مستقیم آنهاست.

کیادلیری در پایان، میزبانی جمهوری اسلامی ایران از کاپ ۷ را فرصتی طلایی برای دیپلماسی آموزشی خواند و گفت: ایران قصد دارد با ارائه الگو‌های موفقِ مشارکت‌های مردمی، زمینه را برای تدوین نقشه راهِ مشترک میان کشور‌های حاشیه خزر فراهم کند تا ادبیات واحدی برای حفاظت از این زیست‌بوم در منطقه شکل بگیرد.