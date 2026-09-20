دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم دستور برخورد با احداث و فعالیت کوره‌های زغالی غیرمجاز در مناطق تی‌چنگ و هورموج این شهرستان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم، با احداث و فعالیت کوره‌های زغالی غیرمجاز در مناطق تی‌چنگ و هورموج این شهرستان برخورد شد.

در جریان این عملیات، ضمن برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز، بیش از ۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی با اجرای عملیات اعاده وضع به حالت اولیه، آزادسازی شد.

این اقدام با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی زراعی و باغی شهرستان انجام شده است.

گشت‌زنی و پایش مستمر این مناطق برای جلوگیری از احداث کوره‌های جدید و ادامه فعالیت‌های غیرمجاز در شهرستان جهرم در دستور کار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم قرار دارد و با تخلفات مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطعانه می‌شود.