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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم دستور برخورد با احداث و فعالیت کورههای زغالی غیرمجاز در مناطق تیچنگ و هورموج این شهرستان را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم، با احداث و فعالیت کورههای زغالی غیرمجاز در مناطق تیچنگ و هورموج این شهرستان برخورد شد.
در جریان این عملیات، ضمن برخورد قانونی با فعالیتهای غیرمجاز، بیش از ۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی با اجرای عملیات اعاده وضع به حالت اولیه، آزادسازی شد.
این اقدام با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی زراعی و باغی شهرستان انجام شده است.
گشتزنی و پایش مستمر این مناطق برای جلوگیری از احداث کورههای جدید و ادامه فعالیتهای غیرمجاز در شهرستان جهرم در دستور کار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم قرار دارد و با تخلفات مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطعانه میشود.