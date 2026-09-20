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کودکانی که با تلاش مسیری تازه و پر امید را آغاز کردهاند و بعد از گذراندن دورههای آموزشی و توانبخشی حالا یک قدم دیگر به دنیای مدرسه نزدیک شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پشت این لحظه ماهها تمرین، آموزش و همراهی خانوادهها و مربیان قرار دارد، مسیری که هر کودک متناسب با تواناییهای خودش طی کرده تا امروز بتواند وارد مدرسه عادی شود.
برای خانوادهها نیزاین فقط یک جشن نیست، نتیجه مسیری است که از روزهای نخست توانبخشی آغاز شده و امروز به یک نقطه مهم رسیده است.
مربیان و کارشناسان در کنار کودکان و خانوادههایشان تلاش کردهاند مهارتهایی را تقویت کنند که حالا قرار است در محیط مدرسه ادامه پیدا کند.