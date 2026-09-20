مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از کاهش ۳ درصدی مصرف برق در تهران برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت:میزان صرفه‌جویی انجام‌شده در شهر تهران به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت، معادل مصرف حدود ۲۰ روز شهر تهران، رسیده است.

ناظریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به کاهش رشد مصرف برق برای دومین سال متوالی افزود: امسال حدود ۳ درصد کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه پارسال ثبت شده و دوره مشابه پارسال نیز در مقایسه باسال ۱۴۰۳ با کاهش مصرف همراه بوده است؛ بنابراین در دو سال متوالی شاهد صرفه‌جویی انرژی بوده‌ایم.

وی گفت: در شهر تهران میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده که معادل مصرف حدود ۲۰ روز شهر تهران است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق­ تهران با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی به پایداری شبکه برق پایتخت کمک کرده است، افزود: با وجود یکی از تابستان‌های سخت و تجربه دمای ۴۲ درجه در تهران، پایداری شبکه به‌طور کلی در مجموعه پایتخت حفظ شد.

ناظریان گفت: به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات به بار شبکه اضافه می‌شود؛ بنابراین مدیریت مصرف در این شرایط اهمیت زیادی داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق­ تهران افزود: در زمان اوج مصرف، با همراهی مردم و بخش‌های مختلف مصرف‌کننده از جمله ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مراکز تجاری، حدود ۶۰۰ مگاوات کنترل مصرف انجام شد که معادل قدرت عملی یک نیروگاه یک‌هزار مگاواتی است.

وی گفت: این اقدامات باعث شد شبکه برق شهر تهران پایداری مناسبی داشته باشد و با وجود پیچیدگی‌های تابستان، برق تحویلی به مشترکان شهر تهران نیز با کیفیت بالاتری تأمین شود.

ناظریان با اشاره به آثار صرفه‌جویی در بخش صنعت افزود: این صرفه‌جویی دوباره به مردم و بخش صنعت بازگشت و در حوزه مشترکان صنعتی، افزایش مصرف یا افزایش تأمین برق داشتیم.

وی گفت : میزان محدودیت‌های اعمال‌شده برای مشترکان شهر تهران حدود ۶۵ درصد کمتر از پارسال بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق­ ­تهران با اشاره به خروج حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌ها در پی اصابت‌ها و آسیب‌های ایجادشده در بخش‌های مختلف صنعت و پتروشیمی افزود: با وجود این شرایط، مجموع محدودیت‌های اعمال‌شده برای مشترکان کمتر از یک روز مصرف شهر تهران بود.

ناظریان همچنین از صرفه‌جویی ۱۸۰ مگاواتی ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در زمان اوج مصرف خبر داد و گفت: این میزان معادل مصرف یک شهر است و به مدیریت شرایط کمک کرد.