کمک معیشتی بهزیستی به خانوادههای دارای فرزند دوقلو و چندقلو
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان مرکزی از ارائه خدمات معیشتی به خانوادههای دارای فرزند دوقلو و چندقلو در راستای تحقق قوانین جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پگاه مهرطلب، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان مرکزی، با اشاره به کمکهای معیشتی این اداره به خانوادههای دارای فرزند دوقلو و چندقلو گفت: خانوادههای دارای فرزند دوقلو در دهکهای ۱ تا ۵ و خانوادههای دارای فرزند چندقلو در دهکهای ۵ تا ۷ از این خدمات بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: این حمایتها در راستای اجرای قوانین جوانی جمعیت و حمایت از خانوادههای پرجمعیت انجام میشود.