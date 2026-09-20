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در آستانه میزبانی از کاروان پویش ملی همکلاسی حرکتی سراسری که با شعار همه با هم برای ایران و با هدف تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان عزیز سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این پویش که یادآور ایثار و جانفشانی ۱۶۸ شهیدِ دانش آموز والامقام شهرستان میناب است، تلاش دارد تا با بسیج ظرفیتهای مردمی، هیچ دانشآموزی در سال تحصیلی جدید دغدغهی تأمین لوازمِ آموزشی نداشته باشد.
پویش ملی همکلاسی که فعالیتهای خود را از نیمه دوم شهریورماه آغاز کرده، قرار بود پس از طی مسیر در استانهای مختلف کشور، رویداد پایانی خود را در روزهای اول تا سوم مهرماه در شهرستان میناب برگزار کند.
از دغدغهمندان عرصه خدمت اجتماعی دعوت میشود تا با حضور در این رویداد، پیامآور امید برای آیندهسازان ایران اسلامی باشند.