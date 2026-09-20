قائم‌مقام مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد؛ نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان بابت جبران خسارات وارد شده به بخش کشاورزی به بهره برداران تحت پوشش بیمه پرداخت شد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، علی درجانی با اشاره به افزایش پوشش بیمه ای بخش کشاورزی در سال زراعی اخیر به ویژه پس از اقدام دولت در برعهده گرفتن حق بیمه گندمزارهای سراسر کشور، تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان غرامت به کشاورزان پرداخت کرد که ۳.۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بود و مابقی مربوط به تعهدات سال زراعی گذشته است.

امسال همه گندمزارهای کشور در حالی تحت پوشش بیمه قرار گرفت که دولت پرداخت حق بیمه مزارع گندم را بر عهده گرفت و کشاورزان هیچ مبلغی به این عنوان پرداخت نکردند.

قائم‌مقام مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی در این باره گفت: بیش از ۶.۳ میلیون هکتار از سطح زیر کشت گندم، اعم از آبی و دیم، تحت پوشش بیمه فراگیر قرار داشت که طی آن بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان غرامت به کشاورزان گندمکار پرداخت شد.

درجانی با اشاره به توسعه پوشش بیمه‌ای محصولات اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی ایران، علاوه بر محصولات اصلی، ۱۵ محصول جدید به فهرست محصولات تحت پوشش اضافه شده است، این اقدام در کنار ارائه بیمه در سه سطح پایه، اختیاری و ارتقایی، با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه صورت گرفته است.

وی افزود: براساس مصوبه کمیته فنی، در این محصولات، ۱۰۰ درصد هزینه‌های تولید از طریق بیمه ارتقایی قابل پرداخت خواهد بود و انتظار می‌رود تعرفه‌های بیمه فراگیر و ارتقایی در هفته جاری ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه پرداخت‌ها در صندوق بیمه کشاورزی به‌صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود؛ افزود: در هفته اخیر مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان و تنها در روز جاری مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت غرامت انجام شده است.

درجانی با تأکید بر دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ حقوق کشاورزان و پایداری تولید، از رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواست با ارسال سریع پرونده‌ها و مستندات خسارت، روند پرداخت‌های به‌روز را تسهیل کنند.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل و فعالیت فعال «ستاد بیمه» در تمامی استان‌ها برای حمایت از بهره‌برداران و مستندسازی جلسات تأکید کرد.