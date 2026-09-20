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مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات صنعتی در سطح استان، بازرسیهای فنی و نظارتی در بخش صنایع فلزی در قالب «طرح امین» با جدیت و دقتِنظر پیگیری درحال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصیپور ضمن اشاره به اهمیتِ راهبردی صنایع فلزی در زیرساختها و محصولات مصرفی، بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون، با هدف پایش دقیق انطباق محصولات با استانداردهای ملی، مجموعاً ۲۰۶ مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تولیدی صنایع فلزی در سراسر استان انجام شده است.
وی افزود: در این بازرسیها، کارشناسان استاندارد ضمن ارزیابی فرآیندهای تولید در واحدهای صنعتی، نسبت به بررسی انطباق مواد اولیه، مقاومت مکانیکی محصولات و رعایت معیارهای ایمنی تدوینشده اقدام نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استانداردهای اجباری، اقدامات قانونی لازم از جمله تذکر، اخطار و در موارد لزوم، تشکیل پرونده تخلف صورت گرفته است.
قیصیپور با تأکید بر اینکه کیفیت محصولات فلزی به دلیل نقشی که در طرح های عمرانی و امنیت مصرفکنندگان ایفا میکنند، از اولویتهای اصلی این اداره کل است، تصریح کرد: طرح امین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی کارآمد، امکان رصد دقیق واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.
مدیرکل استاندارد خوزستان میگوید: هدف غایی ما، تضمین عرضه محصولات باکیفیت و استاندارد به بازار است و در این راستا، نظارتها به صورت مستمر تداوم خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: اداره کل استاندارد خوزستان با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی خود، واحدهای تولیدی را مکلف به رعایت تمامی الزامات استاندارد دانسته و در برخورد با واحدهای متخلف که موجب به مخاطره انداختن کیفیت کالاها میشوند، هیچگونه کوتاهی نخواهد شد.