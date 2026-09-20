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امروز با تلاش خیرین، هزار سبد شامل اقلام معیشتی و لوازمالتحریر به ارزش ۴ میلیارد تومان در بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، پویش مردمی «یک مداد با من» در قزوین، با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و با محوریت تأمین لوازمالتحریر مورد نیاز آنان در آستانه بازگشایی مدارس به اجرا در آمد.
این بسته ها شامل لوازم التحریر ، اقلام خوراکی و مواد غذایی می باشد.
این حرکت خیرخواهانه با همیاری صنعتگران، سرمایهگذاران و خیرین استان که توان اولیه مالی را فراهم میکنند و همچنین مشارکت آحاد مردم، به اجرا در آمد.