امروز با تلاش خیرین، هزار سبد شامل اقلام معیشتی و لوازم‌التحریر به ارزش ۴ میلیارد تومان در بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، پویش مردمی «یک مداد با من» در قزوین، با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و با محوریت تأمین لوازم‌التحریر مورد نیاز آنان در آستانه بازگشایی مدارس به اجرا در آمد.

این بسته ها شامل لوازم التحریر ، اقلام خوراکی و مواد غذایی می باشد.

این حرکت خیرخواهانه با همیاری صنعتگران، سرمایه‌گذاران و خیرین استان که توان اولیه مالی را فراهم می‌کنند و همچنین مشارکت آحاد مردم، به اجرا در آمد.