رئیس سازمان زندان‌ها توسعه تعامل نتیجه‌محور میان مدیرکل زندان‌ها با مجموعه قضایی را یک ضرورت خواند و گفت: این تعامل، روند تحقق شاخص‌های توسعه قضایی، اصلاح و تربیت، کاهش هدفمند جمعیت کیفری و بازاجتماعی‌شدن زندانیان را در فضایی کارآمد تسریع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه شورای قضایی استان فارس امروز ۲۹ شهریورماه با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان و دیگر مدیران دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه برگزار شد.

حیدر آسیابی در این نشست با ابلاغ سلام رئیس دستگاه قضا به اعضای شورای قضایی فارس، انتصاب مدیرکل جدید زندان‌های استان از میان مدیران بومی و توانمند مجموعه را گواهی بر استعداد و شایستگی نیرو‌های این استان دانست.

وی در ادامه بر مواردی همچون ساماندهی زندانیان رأی‌باز، واقعی‌سازی اشتغال زندانیان در خارج از زندان و توسعه کارایی پابند الکترونیک تأکید کرد و با تشریح وضعیت جمعیت کیفری فارس، استمرار رویکرد کنترل و کاهش جمعیت کیفری و پیگیری شاخص‌های کلان ابلاغی رئیس قوه قضاییه را خواستار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس نیز در این نشست اظهار داشت: دستگاه قضایی فارس آمادگی دارد در دور جدید مدیریت سازمان زندان‌ها و مدیریت جدید زندان‌های استان، همکاری‌های خود را برای تحقق اهداف سند تحول قضایی افزون‌تر سازد.

همچنین دادستان مرکز استان و جمعی از معاونین دادگستری و رئیس حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی ضمن تقدیر از خدمات چندساله اسحاق ابراهیمی و تبریک انتصاب محسن انصاری‌منش به‌عنوان سرپرست اداره‌کل زندان‌های فارس، بر استمرار و توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کردند.