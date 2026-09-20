میلاد دوستی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مبلغ عوارض تردد در آزادراه تهران-شمال در روز تعطیل برای خودرو سواری به صورت رفت و برگشت، ۷۲۰ هزار تومان است.

وی افزود: عوارض عبور خودرو سواری از قطعه یک در روز تعطیل ۱۲۰ هزار تومان، تونل البرز شرقی در روز تعطیل ۱۱۵ هزار تومان، قطعه ۲ در روز تعطیل ۹۰ هزار تومان و قطعه ۴ هم ۳۵ هزار تومان خواهد بود.

دوستی گفت: نرخ عوارض عبور (رفت و برگشت) برای اتوبوس از آزادراه تهران-شمال ۸۷۰ هزار تومان است. این نرخ برای وانت در مسیر رفت و برگشت بالغ بر ۸۵۴ هزار تومان است.

وی گفت: آزاد راه تهران شمال یک راهگذر گردشگری محسوب میشود که به علت تعداد زیاد تونل‌های موجود هزینه نگهداری و ساخت آن بالاست.

دوستی افزود: این افزایش قیمت بر اساس بند الف ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم انجام شده است بر اساس این قانون بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.