به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای راهبری و تحول اداری استان با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن بهره‌وری در همه دستگاه‌های اجرایی گفت: بهره‌وری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه واقعی است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه افزود: رشد اقتصادی سالانه حدود هشت درصد پیش‌بینی شده و نزدیک به ۳۵ درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری تأمین شود.

وی افزود: هماهنگی بیشتر، افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و شفافیت از اصول بهره‌وری است و برای عملیاتی کردن آن باید هم فرآیند‌ها را اصلاح کنیم، هم منابع را بهینه مصرف کنیم و هم در شیوه مدیریت و انجام امور تغییرات جدی ایجاد شود.

حبیبی گفت: یکی از راه‌های مهم مقابله با ناترازی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری است.