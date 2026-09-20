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استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بهرهوری از یک برنامه اداری باید به اقدام عملی در دستگاههای اجرایی تبدیل شود گفت: همه دستگاهها باید فرآیندهای بهرهوری را در مجموعه خود عملیاتی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای راهبری و تحول اداری استان با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن بهرهوری در همه دستگاههای اجرایی گفت: بهرهوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه واقعی است و همه دستگاهها باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی در برنامههای توسعه افزود: رشد اقتصادی سالانه حدود هشت درصد پیشبینی شده و نزدیک به ۳۵ درصد از این رشد باید از محل بهرهوری تأمین شود.
وی افزود: هماهنگی بیشتر، افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و شفافیت از اصول بهرهوری است و برای عملیاتی کردن آن باید هم فرآیندها را اصلاح کنیم، هم منابع را بهینه مصرف کنیم و هم در شیوه مدیریت و انجام امور تغییرات جدی ایجاد شود.
حبیبی گفت: یکی از راههای مهم مقابله با ناترازی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری است.