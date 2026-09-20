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سازمان بسیج دانشآموزی استان مرکزی با برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی تشکیلاتسازی یاوران ولایت، ۷۵۰ دانشآموز دختر و پسر را به مهارتهای کنشگری و تشکیلاتسازی مجهز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در راستای توانمندسازی دانشآموزان و تقویت نقش کنشگری آنها در محیطهای آموزشی، سازمان بسیج دانشآموزی استان مرکزی طی برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی تشکیلاتسازی یاوران ولایت، موفق به آموزش ۷۵۰ دانشآموز دختر و پسر در مدارس استان شد. سرهنگ پاسدار محمد آنجفی، مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان مرکزی، در این خصوص اظهار داشت: این دورهها که هر دوره در مدت ۴ روز برگزار شده است، با هدف ایجاد بستری برای کنشگری هدفمند دانشآموزان و تقویت ساختارهای بسیجی در مدارس طراحی شدهاند. وی افزود: تمرکز اصلی این دورهها بر بحثهای بصیرتی، معرفتی و ایدهپردازی بوده است تا از این طریق، فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان نهادینه شود. هدف نهایی ترویج فرهنگ کنشگری در قالب کنگره شهدای استان با نقشآفرینی مستقیم دانشآموزان است. سرهنگ آنجفی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری بر روی نسل جوان گفت: ما با تحقق این برنامهها، در مسیر تحقق هدف بزرگ پرورش ۸ میلیون جوان مؤمن و انقلابی برای ساخت یک ایران قوی گام برمیداریم.