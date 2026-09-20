پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اجرای طرح «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» در استان، بیش از هزار و ۱۰۰ مورد پایش مراکز تجاری، اداری و مجتمعهای بینراهی در هفته چهارم شهریور انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده این شرکت برای مدیریت مصرف برق در قالب اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵، گفت: در این طرح ۶۵۶ مورد تعدیل روشنایی معابر بلواری و خیابانهای اصلی دوطرفه ۵۰ درصد، ۳۳۹ مورد تعدیل روشنایی معابر جادهای بین شهری، ۵۴۱ مورد تعدیل توان متوسط منصوبه چراغهای روشنایی معابر و ۳۶۸ مورد تعدیل روشنایی معابر در پارکها، میدانهای زیرگذر و روگذر و ریسههای شهرداریها انجام شده است.
وی، ۱۷۰ مورد پایش مجتمعهای بین راهی، ۳۴۳ مورد پایش ادارات و بانکها و ۶۶۰ مورد پایش مراکز تجاری را از دیگر اقدامات انجام شده در قالب طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در استان تهران عنوان کرد.