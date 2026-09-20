­رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به تمام شدن زمان‌بندی ثبت‌سفارش‌های خودرو‌های لوکس، به احتمال زیاد ثبت‌سفارش جدیدی انجام نمی‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی ملکان در خصوص وضعیت ثبت‌سفارش خودرو‌های لوکس و آخرین آمار واردات خودرو افزود: در قانون بودجه سال گذشته محملی باز شده بود تا خودرو‌هایی که در بازه قیمتی بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار دلار قرار دارند، بتوانند با تعرفه‌های تعریف‌شده وارد شوند که با توجه به تمام شدن زمان‌بندی ثبت‌سفارش‌های خودرو‌های لوکس، احتمال ثبت‌سفارش جدیدی در این خصوص داده نمی‌شود.

وی به موضوع واردات خودروی لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: برای این گروه از خودرو‌ها فرض بر این است که ارزی از کشور خارج نمی‌شود و یک ایرانی خارج از کشور مالک خودرو به شمار می‌رود، اقدام به واردات آن می‌کند بنابراین این دو تصمیم با هم تناقض ندارد.

ملکان افزود: سال گذشته طبق قانون بودجه، خودرو‌های وارداتی تا سقف قیمتی ۱۰۰ هزار دلار امکان ورود به کشور را داشتند که امسال اجرایی نمی‌شود، اما ایرانیان خارج از کشور که مالک خودرو‌ها هستند، می‌توانند فرآیند واردات خود را طی کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به آخرین آمار خودرو‌های وارداتی گفت: طبق گفته مسئولان مربوطه تا مرداد ماه امسال بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال وارد کشور و ترخیص شده است.

ملکان با یادآوری اینکه ثبت سفارش خودرو برای امسال هنوز انجام نشده است، افزود: برخی گزارش‌های دریافتی از آغاز ارزیابی حکایت دارد، اما هنوز ثبت سفارش انجام نمی‌شود.