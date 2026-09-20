وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تهران فراتر از چند سازه، به برندسازی در صنعت هتل‌داری نیاز دارد و باید برای ایجاد برندهای معتبر در این حوزه برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلسه بررسی طرح های قابل طرح در کمیته راهبری رفع موانع سرمایه‌گذاری با هدف بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و طرح های مرتبط با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهرداری تهران، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علیرضا زاکانی شهردار تهران در محل برج میلاد برگزار شد.

در این نشست، هفت سرمایه‌گذار به ارائه طرح‌ها، مسائل و موانع پیش‌روی طرح های خود در حوزه‌های مختلف از جمله طرح های اقامتی و هتل‌سازی پرداختند و مشکلات موجود برای پیشبرد، تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها بررسی شد . در ادامه، راهکارهای اجرایی و ظرفیت‌های حمایتی دو دستگاه برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح ها بررسی و پیشنهادهای لازم ارائه شد.

تهران به برندهای معتبر در صنعت هتل‌داری نیاز دارد

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست با تاکید بر اهمیت برندسازی در صنعت هتل‌داری، اظهار کرد: تهران فراتر از چند سازه به برندسازی نیاز دارد، ما در صنعت هتل‌داری برند نداریم و لازم است برای ایجاد و توسعه برندهای معتبر در این حوزه، برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم انجام شود.

او همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری در پایتخت افزود: برای اتمام طرحهای نیمه‌کاره در تهران با شهرداری به نتیجه رسیده‌ایم که با نگاه حمایتی، همکاری‌های لازم برای تسریع در روند تکمیل این طرحها انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل مسیر اجرای طرح های گردشگری، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، کاهش گلوگاه‌های اداری و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر است، رویکردی که می‌تواند به فعال‌شدن ظرفیت‌های موجود و تسریع در ورود طرحها به مرحله بهره‌برداری منجر شود.

مصوبه معافیت ۸۰ درصدی ساخت هتل‌ها به ۵۳ شهر رسید.

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نیز در این نشست با ابراز امیدواری درباره اینکه تفاهم‌ها و تعاملات میان دو دستگاه به گام‌های مؤثر در مسیر توسعه گردشگری تهران منجر شود، به برخی همکاری‌های انجام‌شده برای تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز طرح های گردشگری اشاره کرد.

او با اشاره به مصوبه معافیت ۸۰ درصدی ساخت هتل‌ها و تاسیسات گردشگری در شهر تهران گفت: این مصوبه با ابتکار شهرداری تهران آغاز شد و در ادامه به یک پویش عمومی تبدیل شد.

شالبافیان افزود: این مصوبه یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر تهران را مرتفع کرد و تاکنون در ۵۳ شهر به اجرا درآمده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین تدوین و اجرای الگوی کاربری ترکیبی گردشگری و شناسایی نقاط مناسب در شهر تهران برای احداث هتل را از جمله محورهای همکاری در حال اجرا میان وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری تهران عنوان کرد.

او در ادامه بر ضرورت پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات خود برای تسریع در تکمیل طرحها و رساندن طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری تاکید کرد و افزود: تحقق اهداف توسعه گردشگری، در کنار حمایت دستگاه‌های اجرایی، نیازمند ایفای مسئولیت و تعهد سرمایه‌گذاران در قبال زمان‌بندی و تکمیل طرح هاست.

مطالعات پایه توسعه گردشگری تهران در ۹ سرفصل آغاز شده است

عابدیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نیز در این نشست از آغاز مطالعات پایه و تدوین طرح موضوعی با رویکرد گردشگری در ۹ سرفصل خبر داد.

او حوزه‌های فرهنگی و تاریخی، مذهبی، تفرجگاهی، سلامت، اقامتی، مسیرهای ترانزیتی، تجاری و رویدادی را از جمله محورهای مورد مطالعه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد اخذ مصوبه خاص از کمیسیون ماده پنج، زمینه استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تشویقی موجود برای توسعه گردشگری در تهران را فراهم کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین به انجام مطالعات و شناسایی نقاط مکانی در حوزه حرایم بناهای تاریخی شهر تهران اشاره کرد و گفت: ۱۲ طرح در حوزه حریم با هدف تقویت ظرفیت‌های اکولوژیک تعریف کرده‌ایم و در تلاش هستیم مصوبه‌ای اخذ شود که امکان شمول این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

تمرکز مشترک بر عبور سرمایه‌گذاری گردشگری از مرحله مجوز به مرحله بهره‌برداری

در این نشست، علاوه بر طرح مسائل و مشکلات هفت سرمایه‌گذار، ظرفیت‌های مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهرداری تهران برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام، تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، شناسایی پهنه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری گردشگری و بهره‌گیری هدفمند از مشوق‌های شهری بررسی شد.