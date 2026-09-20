به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، با اشاره به پایان کار کارگروه بررسی پرونده ناشران و کتابفروشان متقاضی تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی، گفت: در مرحله نخست، اسامی ۵۶۰ ناشر و کتابفروش از سراسر کشور در اختیار بنیاد علوی قرار گرفته است. همچنین، مرحله نهایی‌سازی اسامی مرحله دوم در دست اقدام است و به‌زودی تعداد باقی‌مانده نیز معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: در مجموع، بالغ بر هزار ناشر و ۲۵۲ کتابفروش از تهران و سایر استان‌های کشور برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند. اگرچه تعداد متقاضیان بیشتر بود، اما برخی به دلیل نواقصی که در پرونده داشتند و برطرف نشد، یا عدم احراز معیار‌های اعلام شده (برای مثال، عدم چاپ کتاب در دو سال گذشته) حذف شدند.

حیدری همچنین از حذف ناشران «کتاب‌ساز» از پرونده دریافت این تسهیلات خبر داد و گفت: بنا به تشخیص اتحادیه ناشران، تشکل‌های تخصصی نشر و مدارک موجود در اداره کتاب، تعدادی از ناشران کتاب‌ساز که خواستار دریافت این تسهیلات بودند نیز حذف شدند.

وی با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر این تسهیلات به ترتیب ۴۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است، افزود: در برخی موارد که کتابفروشان شهرستانی حداقل متراژ لازم را داشتند، حمایت ۲۰۰ میلیون تومانی نیز لحاظ شد؛ اما اولویت اصلی همان مبالغ ۴۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

به گفته حیدری، این تسهیلات با سرمایه بنیاد علوی و خانه کتاب و ادبیات ایران فراهم شده است و خانه کتاب نیز در تامین سرمایه مشارکت داشته است.

وی افزود: ستاد تسهیل‌گری بنیاد علوی بررسی و تکمیل مدارک ناشران و کتابفروشان را آغاز کرده است و به‌تدریج با آنان برای تکمیل مدارک تماس گرفته خواهد شد.

مدیرعامل خانه کتاب اضافه کرد: این فرآیند از معدود اقداماتی بود که صفر تا صد آن با حضور تمام تشکل‌ها، نشر و اتحادیه‌های ناشران و کتابفروشان تهران شکل گرفت. ما تلاش کردیم تا حمایت حداکثری را در نظر بگیریم؛ برخی ناشران و کتابفروشان فعال در دو سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی دچار خسارت شده بودند، برخی نیز از جنگ اخیر آسیب دیدند و.... با همکاری و تجاربی که در صنف وجود داشت، کوشیدیم تا حمایتی درست از آنان به عمل آید.