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اولین جشنواره فرهنگی ورزشی حرکت و برکت روستاییان و عشایر استان با هدف تقویت وحدت ملی و معرفی ظرفیتهای گردشگری در روستای تاریخی ابیانه نطنز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان نطنز گفت: این جشنواره با همکاری هیات ورزش روستایی عشایری و بازیهای بومی محلی استان و شهرستان، بخشداری مرکزی و دیگر دستگاههای ذیربط در واپسین روزهای تابستان، بستری برای همافزایی و تقویت پیوندهای اجتماعی فراهم کرده است.
محمد کیهانی افزود: نطنز با دارا بودن بیش از ۱۸۰۰ اثر تاریخی ثبت شده، جایگاهی منحصربهفرد در میان شهرستانهای کشور دارد. همچنین تنوع اقلیمی خیرهکننده، از دل کوههای کرکس تا پهنه کویر در بخش امامزاده بادرود، فرصتی استثنایی برای گردشگران فراهم آورده است.