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مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از کشف ۱۳۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرستان داراب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محسن بنده خدا گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع نیروی برق و جلوگیری از مصرف بیرویه انرژی، بازرسان مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان داراب با همکاری نیروهای انتظامی نسبت به شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اقدام کردند.
او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۱ مرکز در شهرستان داراب کشف و جمعآوری شد و دستگاههای کشف شده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
بنده خدا بیان کرد: مراکز غیرمجاز رمز ارز، به عنوان تهدیدی فزاینده برای پایداری صنعت برق به شمار میروند و هرگونه نصب ماینر غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز جرم محسوب میشود و مرتکبین بر اساس قانون با مجازات مواجه خواهند شد.
مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به سوءاستفاده استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز در املاک اجارهای نیز اشاره کرد و گفت: املاک اجارهای بیشترین هدف سوءاستفاده استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز هستند و در صورت کشف دستگاههای استخراج رمز ارز غیرمجاز در این املاک، مالک ملک مطابق قوانین جاری مسئول شناخته شده و مشمول مجازات قانونی خواهد شد.
بنده خدا اضافه کرد: ضروری است مالکان هنگام اجاره یا واگذاری ملک، حتماً از نوع فعالیت مستأجر و استفاده صحیح از ملک اطمینان حاصل کنند.
او در پایان با بیان اینکه گزارشهای مردمی، نقشی مؤثر در حفظ حقالناس، صیانت از منافع عمومی و پایداری شبکه برق استان دارند، بیان کرد: از شهروندان خواسته میشود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده غیرقانونی از شبکه برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.