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معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تشریح ظرفیتها، توانمندیهای کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در این استان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر ادامه داد: این رقم نزدیک به چهار درصد از مجموع تولید ۱۳۶ میلیون تنی محصولات کشاورزی کشور را شامل میشود.
وی اظهار کرد: کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در سراسر کشور با تلاش مستمر، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی ایفا میکنند و وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد زیرساختها و بسترهای لازم برای استمرار و پایداری تولید را فراهم کند.
وی با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در بخش کشاورزی کشور افزود: این استان حدود چهار درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و در بخش کشاورزی نیز متناسب با ظرفیت جمعیتی خود، سهم قابل توجهی در تولید و اقتصاد ملی دارد.
فتحی ادامه داد: سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی تولید میشود که با توجه به تولید حدود ۱۳۶ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور، سهم استان نزدیک به چهار درصد است؛ البته در برخی زیربخشها، سهم آذربایجان شرقی از سهم جمعیتی آن نیز فراتر میرود که حوزه دام، تولید شیر، محصولات پروتئینی و صنایع لبنی از جمله این بخشهاست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم قابل توجه بخش دام در تولیدات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: از مجموع حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی تولیدشده در استان، حدود یک میلیون تن به محصولات دامی اختصاص دارد و بخش عمده دیگر تولیدات نیز در زیربخش زراعت و پس از آن باغبانی قرار میگیرد.
وی آذربایجان شرقی را از استانهای شاخص کشور در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و اظهار کرد: سرمایهگذاریهای مناسبی در این حوزه انجام شده و حتی در محصولاتی که تولید آنها ارتباط مستقیمی با اقلیم استان ندارد، مانند خرما، ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه فرآوری، بستهبندی و صنایع تبدیلی ایجاد شده است.
فتحی با اشاره به محدودیت منابع آب در استان افزود: آذربایجان شرقی نیز همانند بسیاری از مناطق کشور با چالش کمآبی مواجه است و حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از مهمترین حوزههای آبی استان به شمار میرود که با محدودیتهای جدی منابع آب روبهروست.
وی ادامه داد: در اصلاح الگوی کشت، کشاورزان نقش اصلی را بر عهده دارند و دستگاههای اجرایی نیز باید با حمایت، هدایت و تسهیلگری، زمینه اجرای موفق این برنامهها را فراهم کنند.
فتحی با اشاره به نقش بخش کشاورزی در اشتغال استان اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور حدود ۱۴ درصد است، در حالی که این سهم در آذربایجان شرقی به حدود ۱۷ درصد میرسد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت مکانیزاسیون آذربایجان شرقی گفت: ضریب مکانیزاسیون استان حدود ۳.۶ اسب بخار در هکتار است که در مقایسه با متوسط کشور و اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم، وضعیت مناسبی دارد؛ چرا که رقم هدف در این برنامه حدود ۲.۵ اسب بخار در هکتار تعیین شده است.
وی وجود کارخانه تراکتورسازی ایران در تبریز را یکی از ظرفیتهای مهم استان در حوزه مکانیزاسیون دانست و افزود: از نظر تعداد تراکتور و ماشینآلات کشاورزی، ظرفیت قابل توجهی در آذربایجان شرقی وجود دارد.
فتحی با اشاره به توسعه سامانههای نوین آبیاری در آذربایجان شرقی گفت: حدود ۷۸ هزار هکتار از اراضی آبی استان تحت پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار گرفته و این طرحها هم در پایاب سدها و هم در اراضی دارای بهرهبرداری انفرادی در حال اجراست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک کشاورزی نیز در مقطعی در مصوبات دولت پیشبینی شده بود، اما با توجه به شرایط پیشآمده و تخصیص منابع به سایر موضوعات، این افزایش سرمایه در حوزه موردنظر محقق نشد و موضوع تأمین منابع برای مکانیزاسیون همچنان در حال پیگیری است.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور گفت: حفظ ذخایر ژنتیکی از وظایف مهم وزارت جهاد کشاورزی است و برای هر استان نیز بخشی از اعتبارات ملی و استانی به این موضوع اختصاص مییابد.
وی درباره نژاد گاو سرابی اظهار کرد: در شهرستان سراب مرکز نگهداری و پرورش این نژاد وجود دارد و هدف اصلی، جلوگیری از از بین رفتن این ذخیره ژنتیکی است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در کنار حفظ ذخایر ژنتیکی، اصلاح نژاد نیز در سراسر کشور ضرورت دارد تا نیازهای جمعیت به محصولات پروتئینی تأمین شود و این موضوع در حوزههای زراعت، باغبانی، دام و طیور دنبال میشود؛ با این حال، اولویت نخست، حفظ ذخایر ژنتیکی بومی کشور است.
فتحی میزان یارانه پیشبینیشده برای کود فسفاته را حدود ۱۴.۵ همت اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه کشت پاییزه هنوز بهطور کامل آغاز نشده است، تاکنون حدود یک همت از این اعتبار کارسازی شده و مابقی نیز همزمان با آغاز کشت پاییزه و خرید کود پرداخت خواهد شد.
وی درباره کودهای ازته نیز اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد نیاز کشور تأمین شده و برای سال جاری حدود ۲۵ همت یارانه کود ازته پیشبینی شده است که به حساب کشاورزان پرداخت خواهد شد.
فتحی درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز گفت: با توجه به مصوبات شورای عالی انرژی درباره حاملهای انرژی، تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی با هدف حفظ تولید و امنیت غذایی دنبال میشود و در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز برای برخی نهادههای تولید، طبیعتاً بر سایر مؤلفههای هزینهای از جمله هزینه انرژی و قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد.
وی تأکید کرد: افزایش هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصولات کشاورزی باید از موضوع گرانفروشی تفکیک شود و افزایش قیمت تمامشده لزوماً به معنای گرانفروشی نیست.