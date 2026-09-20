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مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان در برخوار: سامانه فواد با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم، در شهرداریهای استان مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود منتظری در سیزدهمین گردهمایی شهرداران استان اصفهان در شهرستان برخوار گفت: در این نشست، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، سامانه فواد و شاخصهای مرتبط با آن را برای شهرداران تشریح و شهرداران مسائل و چالشهای خود در ارتباط با این سامانه را مطرح کردند.
وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم افزود: سامانه فواد با هدف پیگیری درخواستها و مشکلات مردم و الزام دستگاههای اجرایی به پاسخگویی در یک بازه زمانی مشخص طراحی شده و شهروندانی که در فرآیند دریافت خدمات از دستگاههای اجرایی با مشکل یا کوتاهی مواجه شوند، میتوانند موضوع را در سامانه ثبت کنند و دستگاه مربوطه موظف است موضوع را بررسی و در مهلت تعیینشده پاسخ لازم را ارائه کند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با بیان اینکه عملکرد مجموعههای زیرمجموعه مدیریت شهری نیز در این سامانه قابل پیگیری و ارزیابی است، گفت: در صورتی که در حوزه مدیریت شهری کوتاهی یا خللی در ارائه خدمات صورت گرفته باشد، موضوع بهصورت شفاف ثبت و به مسئول مربوطه و مراجع بالادستی اطلاعرسانی میشود و امکان پیگیری موضوع در سلسلهمراتب مدیریتی وجود خواهد داشت.
وی گفت: استان اصفهان با ۱۱۴ شهرداری ، از جمله استانهای کشور با بیشترین تعداد شهرداری به شمار میرود، از این رو، دامنه خدماتی که شهرداریها و شهرداران در سطح استان به مردم ارائه میکنند، بسیار گسترده است.