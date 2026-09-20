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رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهمیه سوخت برخی معادن حتی از میزان پیشبینیشده در الگوی مصرف نیز کمتر است و در بخش مواد ناریه نیز کمتر از ۴۰ درصد نیاز معادن تامین میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بهرام شکوری درباره آخرین وضعیت تولید در معادن افزود: تامین سوخت به یکی از مسائل جدی معدنداران تبدیل شده است، زیرا میزان سوخت اختصاصیافته در برخی موارد حدود ۲۵ درصد پایینتر از سهم تعیینشده در الگوی مصرف است و از سوی دیگر، این الگو نیز برای همه معادن با میزان واقعی مصرف ماشینآلات تطابق ندارد.
وی با بیان اینکه اختصاص سوخت ارتباط مستقیمی با تولیدات معدنی دارد، گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما باید ذخیرهسازی سوخت معادن پیش از آغاز زمستان تعیین تکلیف شود که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههایی در نظر گرفته، اما هنوز ابلاغ آن به استانها انجام نشده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار تسریع در اجرای این برنامه شد و افزود: شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی نیز باید همکاری لازم را داشته باشند تا واحدهای معدنی بتوانند سوخت مورد نیاز خود را پیش از تشدید محدودیتهای زمستانی تامین کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات را نحوه برخورد با سوخت مازاد موجود در برخی بخشها عنوان کرد و گفت: ممکن است در بخشهایی مانند کشاورزی سوخت مازاد وجود داشته باشد، اما معدنکاری که برای جلوگیری از توقف فعالیت خود به این سوخت نیاز دارد، در صورت خرید آن با خطر اتهام قاچاق مواجه شود.
شکوری تاکید کرد: باید میان نیاز بخش تولید و مقررات مبارزه با قاچاق سوخت سازگاری ایجاد شود و امکان انتقال سوخت مازاد میان بخشهای مختلف، در چارچوبی رسمی، شفاف و قابل ردیابی فراهم شود.
وی از تداوم کمبود مواد ناریه در معادن خبر داد و گفت: میزان تامین این مواد کمتر از ۴۰ درصد نیاز بخش معدن است. برای بسیاری از معادن، عملیات استخراج بدون مواد ناریه امکانپذیر نیست و بنابراین کمبود آن به طور مستقیم بر میزان تولید اثر میگذارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: برای ورود بخش خصوصی به تامین و واردات مواد ناریه اقداماتی در وزارت صمت انجام شده، اما محدودیتهای موجود در تجارت خارجی، هزینههای بالای جهانی و دشواریهای حمل و الزامات ایمنی، تامین این مواد از مسیر واردات را نیز با موانعی روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید داخلی مواد اولیه مورد نیاز مواد ناریه نیز زمانبر است و ظرفیتی که قرار بود از سوی پتروشیمی وارد مدار شود، هنوز به مرحلهای نرسیده که بتواند کمبود موجود را جبران کند.
شکوری گفت: انتظار افزایش تولید، توسعه صادرات و ارزآوری از بخش معدن زمانی عملی است که نهادههای اصلی این بخش بدون وقفه تامین شود. در حوزه سوخت باید سهمیهها متناسب با مصرف واقعی اصلاح و امکان ذخیرهسازی برای زمستان فراهم شود و در مورد مواد ناریه نیز تا زمان تقویت تولید داخلی، مسیر واردات و تامین بخش خصوصی باید بدون موانع غیرضروری در دسترس معدنداران قرار گیرد.