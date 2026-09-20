رئیس سازمان هواشناسی از استقرار قطعی پدیده ال‌نینو و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سحر تاج‌بخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی کشور در نشست تخصصی بررسی وضعیت دورپیوند ال‌نینو گفت: بر اساس برآورد‌های سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، احتمال وقوع این پدیده به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده و سیگنال‌های هماهنگ جو و اقیانوس، از یک «ال‌نینوی استثنایی» با ذخیره گرمایی بسیار بزرگ خبر می‌دهند.

تداوم پدیده تا سال ۲۰۲۷

وی با اشاره به اینکه این وضعیت تا اواسط اوت ۲۰۲۶ پایدار شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود ال‌نینو در طول پاییز و زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷ با شدت بسیار بالایی ادامه یابد. ناهنجاری‌های دمایی در برخی نقاط اقیانوس آرام حتی از مثبت ۸ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر رفته است.

تاثیر بر بارش‌های ایران و منطقه

تاج‌بخش درباره اثرات این پدیده بر خاورمیانه گفت: هم‌زمانی فاز مثبت «دوقطبی اقیانوس هند (IOD)» با ال‌نینو، احتمال وقوع بارش‌های فراتر از حد نرمال را در ایران و جنوب غربی آسیا افزایش می‌دهد. این شرایط به‌ویژه در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۶ (پاییز ۱۴۰۵) مشهودتر خواهد بود.

نقش شاخص‌های جوی

رئیس سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: شاخص‌هایی نظیر «نوسان جنوبی (SOI)»، «نوسان مادن-جولیان (MJO)» و «نوسان شبه‌دوسالانه (QBO)» نیز بر الگوی جابه‌جایی رطوبت از دریای سرخ و مدیترانه به سمت منطقه تأثیرگذارند که در مجموع چشم‌اندازی مرطوب‌تر و گرم‌تر از نرمال را برای منطقه ترسیم می‌کنند.

هشدار نسبت به عدم قطعیت‌های محلی

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: اگرچه شدت ال‌نینو بسیار بالاست، اما لزوماً تعیین‌کننده دقیق میزان پیامد‌های منطقه‌ای نیست؛ چرا که عوامل محلی مانند موقعیت «جت‌جریان جنب‌حاره‌ای» همچنان می‌توانند در نتیجه نهایی تغییر ایجاد کنند. با این حال، آمادگی برای ناهنجاری‌های اقلیمی ضروری است.