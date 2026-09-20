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یک کارگاه و فروشگاه نان فانتزی و شیرینیپزی در شهر چابکسر به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی، از سوی کارشناسان سلامت محیط و اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی رودسر تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با تداوم نظارتهای بهداشتی بر واحدهای صنفی تولید و عرضه مواد غذایی در شهرستان رودسر، یک کارگاه و فروشگاه نان فانتزی و شیرینیپزی در شهر چابکسر به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی تعطیل شد.
این اقدام با حضور و پیگیری کارشناسان سلامت محیط و همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رودسر انجام شد.
کارشناسان از تداوم بازدیدهای نظارتی از واحدهای صنفی و برخورد با واحدهای متخلف که سلامت عمومی را به مخاطره میاندازند خبر دادند.