یک کارگاه و فروشگاه نان فانتزی و شیرینی‌پزی در شهر چابکسر به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی، از سوی کارشناسان سلامت محیط و اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی رودسر تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با تداوم نظارت‌های بهداشتی بر واحد‌های صنفی تولید و عرضه مواد غذایی در شهرستان رودسر، یک کارگاه و فروشگاه نان فانتزی و شیرینی‌پزی در شهر چابکسر به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی تعطیل شد.

این اقدام با حضور و پیگیری کارشناسان سلامت محیط و همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رودسر انجام شد.

کارشناسان از تداوم بازدید‌های نظارتی از واحد‌های صنفی و برخورد با واحد‌های متخلف که سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازند خبر دادند.