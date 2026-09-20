مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۹ و ۱۰ این طرح موافقت کرد، ماده ۱۱ مراعا ماند و مواد ۱۲ تا ۱۶ آن نیز به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بر اساس ماده ۹ این طرح، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بهداشت و درمان نسبت به تبیین وآگاهی بخشی درخصوص موضوع نفوذ دشمنان و نیز آموزش سواد رسانهای در محتوای دروس موظف شدند.
به موجب ماده ۱۰ هم وزارت کشور مکلف شد سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران راهاندازی کند.