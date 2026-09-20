به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار سیدموسی حسینی گفت : پلیس شاهرود با اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق، به ۲ دستگاه کامیونت که از محور مشهد عازم پایتخت بودند مشکوک شدند و خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی کامیونت ها، انواع کالای قاچاق خارجی از جمله لوازم خانگی و خوراکی غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

سردار حسینی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: پرونده تشکیل و متهمان در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفتند.