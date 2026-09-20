

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات شرکت‌کنندگان در بخش‌های کاتا، هنر‌های فردی و رقابت‌های تیمی و انفرادی به رقابت پرداختند. در رده بندی تیم‌های برتر باشگاه ۲۱ قهرمان شد، باشگاه یاس عنوان دومی را کسب کرد و شرکت آرتین در جایگاه سوم قرار گرفت.

تورج عنصری، رئیس سبک کوشیکی کاراته ایران، درباره برگزاری این مسابقات گفت: برای نخستین بار بخش چالشی توانمندی جسمی را با مهارت‌های فنی طراحی و اجرا کردیم، رقابتی که بتواند هم زیبایی و کیفیت اجرای تکنیک و هم قدرت بدنی ورزشکار را ارزیابی کند.

وی افزود: این نوع رقابت تاکنون در مسابقات کاراته دیده نشده بود و تلاش کردیم با طراحی آن، بخش جدیدی را به مسابقات اضافه کنیم.

در مراسم افتتاحیه نیز برنامه‌های نمایشی اجرا شد که طی آن نمایش کاتانا و تیم لرستان در بخش تیمی دفاع شخصی را اجرا کرد.

داوران فدراسیون کاراته به سرداوری حق‌دوست و داوران بخش هنر‌های فردی به سرداوری لطفی، قضاوت این رقابت‌ها را برعهده داشتند.