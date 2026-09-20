به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در محل دادگستری خوزستان ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول از نظارت دقیق دستگاه قضایی بر روند صدور پروانه‌های ساختمانی و برخورد با هرگونه کوتاهی و ترک فعل در این زمینه خبر داد و با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی خواهد داشت.

دهقانی افزود: بررسی‌های میدانی و تحلیل پرونده‌های موجود نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه املاک، ناشی از معاملات غیررسمی، پیش‌فروش‌های فاقد ضابطه و فروش یک واحد ساختمانی به چندین نفر است که با اجرای کامل این قانون، بستر وقوع این‌گونه تخلفات محدود خواهد شد.

رییس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: مالکان دارای نقشه معماری مکلف هستند نسبت به ثبت تقسیم‌نامه در سامانه‌های مربوط اقدام کنند تا فرآیند‌های مرتبط با پیش‌فروش و مشارکت در ساخت، در بستری شفاف، رسمی و قابل‌نظارت قرار گیرد.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون در مرکز استان از مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خواست موضوع را به تمامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اعلام کند و روند اجرای آن پیگیری شود.

دهقانی ضمن هشدار نسبت به تداوم فرآیند‌های سنتی و غیرسامانه‌ای در صدور مجوز‌های ساختمانی گفت: اقدامات دستی و عدم صدور شناسه یکتا می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و فساد باشد به همین دلیل دستگاه قضایی نسبت به هرگونه کوتاهی یا ترک فعل احتمالی دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

در این نشست مقرر شد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با افزایش تعاملات، نسبت به حذف فرآیند‌های غیرسامانه‌ای و تکمیل فرآیند الکترونیکی صدور شناسه یکتا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ طبق قانون الزام صدور دستور نقشه، پروانه ساختمانی و پایان کار از این پس باید در سامانه ثبت الکترونیک بارگذاری شود و همین اطلاعات مبنای صدور شناسه یکتا برای هر واحد قرار خواهد گرفت.