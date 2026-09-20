به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهران قدوسی با اشاره به طرح موضوع ضعف پوشش شبکه همراه اول در برخی شهرک‌های جدید شهر سین، گفت: این موضوع در دستور بررسی قرار گرفته و پس از بررسی دقیق وضعیت پوشش شبکه، طرح‌های لازم برای رفع مشکلات و توسعه تجهیزات ارتباطی تهیه خواهد شد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از شهرک‌های جدید، به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر سین، با مشکل پوشش شبکه همراه اول مواجه هستند که تلاش می‌کنیم با تهیه طرح‌های فنی و پیگیری اعتبارات مورد نیاز از شرکت همراه اول، این مشکل برطرف شود.

معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و کمبود برخی تجهیزات فنی، گفت: در مرحله نخست، بررسی کارشناسی و تهیه طرح جدید برای توسعه پوشش شبکه انجام می‌شود و پس از آن، موضوع تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز از طریق شرکت ارتباطات سیار ایران و مدیران مربوطه در تهران پیگیری خواهد شد.

وی افزود: رایزنی‌های لازم با مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران در تهران از هفته آینده آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد با طی مراحل کارشناسی، تأمین اعتبار و تجهیزات، مشکل پوشش شبکه همراه اول در شهرک‌های جدید شهر سین را تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برطرف کنیم.