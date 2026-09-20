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معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان از پیگیری توسعه پوشش شبکه همراه اول در شهرکهای جدید شهر سین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهران قدوسی با اشاره به طرح موضوع ضعف پوشش شبکه همراه اول در برخی شهرکهای جدید شهر سین، گفت: این موضوع در دستور بررسی قرار گرفته و پس از بررسی دقیق وضعیت پوشش شبکه، طرحهای لازم برای رفع مشکلات و توسعه تجهیزات ارتباطی تهیه خواهد شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از شهرکهای جدید، بهویژه در مناطق جنوبی شهر سین، با مشکل پوشش شبکه همراه اول مواجه هستند که تلاش میکنیم با تهیه طرحهای فنی و پیگیری اعتبارات مورد نیاز از شرکت همراه اول، این مشکل برطرف شود.
معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به محدودیتهای اعتباری و کمبود برخی تجهیزات فنی، گفت: در مرحله نخست، بررسی کارشناسی و تهیه طرح جدید برای توسعه پوشش شبکه انجام میشود و پس از آن، موضوع تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز از طریق شرکت ارتباطات سیار ایران و مدیران مربوطه در تهران پیگیری خواهد شد.
وی افزود: رایزنیهای لازم با مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران در تهران از هفته آینده آغاز میشود و تلاش خواهیم کرد با طی مراحل کارشناسی، تأمین اعتبار و تجهیزات، مشکل پوشش شبکه همراه اول در شهرکهای جدید شهر سین را تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برطرف کنیم.