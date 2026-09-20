معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۲ هزار و ۲۰۰ برنامه در ۱۵ محور همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت کنگره امام خمینی (ره) و بزرگداشت ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ رضایی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و امام شهدا اظهار کرد: امسال هفته دفاع مقدس را در حالی گرامی می‌داریم که امام راحل در میان ما نیست؛ از این‌رو برنامه‌های این هفته با یاد و نام امام عزیز و شهدای گرانقدر، از ۳۱ شهریورماه در سراسر کشور و استان مرکزی آغاز خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان مرکزی با محوریت کنگره امام خمینی (ره) و بزرگداشت ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی و با تأکید بر حضور مردم در میدان برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: سپاه استان برای این ایام، ۲ هزار و ۲۰۰ برنامه را در ۱۵ محور برنامه‌ریزی کرده است که با حضور اقشار مختلف مردم، امت حزب‌الله، بسیجیان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا در سطح استان اجرا خواهد شد.

رضایی گفت: در نخستین روز هفته دفاع مقدس از مدیران، رؤسای ادارات، فرمانداران، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج و فرماندهان نواحی که نقش مؤثری در پشتیبانی و حمایت از دفاع مقدس دوم داشته‌اند، در استانداری مرکزی تجلیل می‌شود.

وی سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس و اعزام فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج به مشهد مقدس را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی افزود: با توجه به همزمانی آغاز هفته دفاع مقدس با شروع سال تحصیلی، یادواره شهدای خانگی و یادواره شهدای دانش‌آموزی در سطح مدارس استان برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در میان دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

رضایی ادامه داد: تجلیل از سربازان همزمان با چهارم مهرماه، روز سرباز، بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس به‌ویژه در شهرستان ساوه، برگزاری مسابقات ورزشی و اختتامیه طرح «نوجوان‌های امید» از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، مسابقات رزمی «میدان‌یار»، فضاسازی محیطی، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است که با حضور گسترده مردم و امت حزب‌الله در سراسر استان برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در پایان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت روحیه حضور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.