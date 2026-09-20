

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شصتمین جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون ووشو آسیا امروز به ریاست چانگ ونگ‌کیت، رئیس و با حضور مهدی علی‌نژاد نایب‌رئیس فدراسیون ووشو آسیا، در حاشیه برگزاری رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در سالن هنر‌های رزمی آیچی برگزار و طی آن مصوبات مختلفی به تصویب اعضا رسید.

در این جلسه امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو به‌عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی فدراسیون ووشو آسیا انتخاب شد. صدیقی پیش‌تر به مدت دو دوره سمت نایب‌رئیسی این کمیته را برعهده داشت و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های گسترده فدراسیون ووشو ایران در زمینه استفاده از ظرفیت‌های هوش‌مصنوعی و برنامه استراتژیک برای توسعه و توجه فدراسیون ووشو آسیا به این فعالیت‌ها، این انتخاب از سوی اعضای هیأت‌رئیسه صورت گرفت.