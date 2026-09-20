پاییز آرام‌آرام از راه می‌رسد و نشانه‌های حضورش، پیش از آغاز رسمی فصل، در گوشه‌وکنار شهر دیده و احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در خیابان، وانت‌های میوه‌فروشی با نارنگی‌های تازه جلب توجه می‌کنند؛ رنگ و بوی این میوه‌ها، حال‌وهوای پاییز را زودتر از تقویم به شهر آورده است.

درختان نیز از این تغییر بی‌نصیب نمانده‌اند؛ برخی برگ‌ها زودتر زرد شده‌اند و با وزش باد، آرام روی پیاده‌رو‌ها می‌نشینند.

هوا خنک‌تر شده، روز‌ها کوتاه‌تر و عصر‌ها زودتر به غروب می‌رسند؛ نشانه‌هایی که می‌گویند تابستان آرام‌ آرام در حال خداحافظی است.

در این میان، گردشگران نیز از آخرین فرصت‌های تابستانی استفاده می‌کنند؛ خیابان‌ها و جاذبه‌های گردشگری هنوز میزبان مسافرانی هستند که می‌خواهند پیش از آغاز فصل سرد، بیشترین بهره را از هوای مطبوع این روز‌ها ببرند.

آنها در آخرین روز‌های تابستان، خاطرات سفرشان را کامل می‌کنند و کم‌کم خود را برای پاییز آماده می‌سازند؛ فصلی که با هوای خنک، برگ‌های رنگارنگ و حال‌وهوایی تازه از راه می‌رسد.

تابستان در ایستگاه آخر است؛ نارنگی‌ها رسیده‌اند، برگ‌ها رنگ عوض کرده‌اند، گردشگران آخرین قاب‌های تابستانی را ثبت می‌کنند و پاییز آرام‌آرام پشت در ایستاده است.