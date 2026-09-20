به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند اظهار داشت: در مرحله نخست، بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور جبران خسارت و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبار برای جبران خسارت واردشده به ۹ هزار و ۷ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان بوشهر در نظر گرفته شده و فرآیند بازسازی و تعمیر این واحد‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات تعمیر و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده به پایان رسیده است، گفت: تاکنون تعمیرات ۵ هزار و ۹۰۳ واحد مسکونی و تجاری که در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده بودند، تکمیل شده است.

برومند ادامه داد: روند شناسایی، تعمیر، بازسازی و جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در قالب ستاد بازسازی جنگ تحمیلی بنیاد مسکن استان بوشهر در حال انجام است و اقدامات لازم برای تسریع در روند خدمت‌رسانی به خسارت‌دیدگان در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر با بسیج ظرفیت‌های موجود، روند اجرای عملیات بازسازی و پرداخت اعتبارات مربوط به واحد‌های خسارت‌دیده را تا تکمیل فرآیند جبران خسارت پیگیری خواهد کرد.