سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد کارنامه نتیجه مرحله بررسی و تطبیق مدارک آزمون استخدامی متمرکز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۱۴۰۴، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ به اطلاع متقاضیان آزمون استخدامی متمرکز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ برگزار شد می‌رساند، کارنامه نتیجه مرحله بررسی و تطبیق مدارک معرفی‌شدگان آزمون مذکور در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

با توجه به نتیجه مندرج در کارنامه آزمون، پذیرفته‌شدگانی که به مرحله مصاحبه معرفی شده‌اند، توجه داشته باشند تاریخ، زمان و محل دقیق برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق تارنمای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نشانی:https://nww.ir اعلام خواهد شد.

ضروری است متقاضیان جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی و جزئیات برگزاری مصاحبه، اطلاعیه‌های آتی مندرج در تارنمای شرکت را پیگیری نمایند.