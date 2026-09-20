نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته دفاع مقدس در بنیاد شهید و امور ایثار گران، صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ با حضور یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست خبری، از خانواده سرلشکر شهید تنگسیری تجلیل شد. به گفته معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به مناسبت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ۴۶ برنامه محوری با ویژگی‌های خاص و با رویکرد اثرمحور برنامه‌ریزی شده است. با برگزاری این برنامه‌ها، دستاورد‌های دفاع مقدس بیش از پیش به جامعه معرفی شود.

عکاس : امیر حسین شاه قلی