\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0628\u0627\u0646\u06a9\u06cc \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u0648 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0622\u0648\u0631\u06cc \u00a0\u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f.\n