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فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان از توقیف یک خودروی حامل تجهیزات غیرمجاز در مسیر ییلاقی املش و کشف ۵ دستگاه فلزیاب از یک سوداگر آثار باستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا امیدیراد گفت: در پی پایشهای مستمر و گشتزنیهای هدفمند در مناطق حساس و ییلاقی شهرستان املش، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی و پاسگاه انتظامی کجید و سمام هنگام گشت زنی در منطقه تماجان املش، یک دستگاه خودروی سواری مشکوک را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵ دستگاه فلزیاب غیرمجاز را کشف و یک متهم را دستگیر کرده و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل دادند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با تاکید بر اینکه حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی به عنوان شناسنامه هویتی از اولویتهای اصلی این یگان است، از مردم و دوستداران میراثفرهنگی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرقانونی در خصوص حفاریهای غیرمجاز، مورد را فوری به یگان حفاظت میراثفرهنگی استان و یا شهرستان محل زندگی خود اطلاع دهند.