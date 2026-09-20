فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از توقیف یک خودروی حامل تجهیزات غیرمجاز در مسیر ییلاقی املش و کشف ۵ دستگاه فلزیاب از یک سوداگر آثار باستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا امیدی‌راد گفت: در پی پایش‌های مستمر و گشت‌زنی‌های هدفمند در مناطق حساس و ییلاقی شهرستان املش، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی و پاسگاه انتظامی کجید و سمام هنگام گشت زنی در منطقه تماجان املش، یک دستگاه خودروی سواری مشکوک را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵ دستگاه فلزیاب غیرمجاز را کشف و یک متهم را دستگیر کرده و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل دادند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با تاکید بر اینکه حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی به عنوان شناسنامه هویتی از اولویت‌های اصلی این یگان است، از مردم و دوستداران میراث‌فرهنگی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرقانونی در خصوص حفاری‌های غیرمجاز، مورد را فوری به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان و یا شهرستان محل زندگی خود اطلاع دهند.