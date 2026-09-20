معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر توانمندی و آمادگی نیرو‌های مسلح کشور گفت: دشمن نمی‌تواند برابر جوانان مؤمن، باانگیزه و پایدار ایران ایستادگی کند و ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب بار‌ها توانسته است مقابل تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان مقاومت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریادار حبیب الله سیاری در آیین اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانش‌آموزان درجه‌داری آموزشگاه‌های ارتش، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در جمع خبرنگاران گفت: دشمن بداند اگر بخواهد رودررو با رزمندگان ما باشد، نمی‌تواند مقابل این قشر جوان، با انگیزه، روحیه، ایمان و صلابت بایستد.

معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: دشمن اطمینان داشته باشد، نمی‌تواند مقابل این جوانان ایستادگی کند و روبه‌رو شود؛ ما از سال ۵۷ تا حالا شاهد این مراحل بودیم و دیدیم که نمی‌توانند ایستادگی کنند.

دریادار سیاری عنوان کرد: دشمن واقعا نمی‌خواهد ما کشوری پیشرفته باشیم. مدام تلاش می‌کند جلوی پیشرفت ما را بگیرد. نمی‌خواهد در منطقه و جهان و در نظام بین‌الملل جایگاه داشته باشیم. ولی خدا کمک کرده و به برکت انقلاب و این مجاهدت‌هایی که در طول سالیان گذشته انجام شده، امروز جایگاه بالایی داریم؛ اما دشمن نمی‌تواند این را ببیند و سعی می‌کند این توانمندی‌ها را خنثی کند.

وی بیان کرد: وقتی که در میدان اقتدار، توانمندی، انگیزه و روحیه را می‌بینید متوجه می‌شوید که ما مرد میدان هستیم. در میدان بوده، هستیم و خواهیم ماند و پوزه هر دشمنی را مثل دفاع مقدس به خاک می‌مالیم.