مدیرکل بهزیستی مازندران پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی را نیازمند پیوند خانواده، تخصص و مشارکت اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بهزیستی مازندران در رویداد استانی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی، بر ضرورت پیوند خانواده، تخصص و مشارکت اجتماعی برای کاهش آسیب‌ها تأکید کرد.

رقیه رحمانی گفت: حل مسائل اجتماعی از شناخت دقیق واقعیت‌ها و ظرفیت‌های هر محله آغاز می‌شود و محله‌محوری با نزدیک‌کردن خدمات تخصصی به زندگی مردم، شناسایی به‌موقع مسائل و فعال‌کردن ظرفیت‌های محلی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیچیده‌تر و چندبعدی‌شدن آسیب‌های اجتماعی افزود: اگر آسیب را فقط در محل وقوع آن ببینیم، همواره یک قدم عقب‌تر خواهیم بود؛ بنابراین باید با شناسایی زودهنگام مسائل، پیشگیری را در اولویت قرار دهیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران، فضای مجازی را بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی دانست و گفت: این فضا در کنار فرصت‌های آموزشی و ارتباطی، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌هایی مانند استفاده افراطی، انتشار محتوای نادرست، نقض حریم خصوصی، خشونت، سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان و روابط ناسالم باشد.

رحمانی افزود: مقابله با این آسیب‌ها با مداخله یک دستگاه یا اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست و به نظامی منسجم برای پیشگیری، شناسایی، مداخله، حمایت و توانمندسازی نیاز دارد.

بهزیستی؛ از حمایت پس از آسیب تا پیشگیری تخصصی

وی با بیان اینکه بهزیستی صرفاً یک دستگاه حمایتی نیست، گفت: این سازمان یک نهاد تخصصی اجتماعی است که در نقطه اتصال فرد، خانواده، محله و نظام خدمات اجتماعی قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران، شبکه مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان، مشاوران، مراکز مثبت زندگی، اورژانس اجتماعی، مراکز کاهش آسیب و سازمان‌های مردم‌نهاد را از ظرفیت‌های این سازمان برشمرد و افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای شناسایی زودهنگام مسائل و مداخله پیش از عمیق‌شدن آسیب‌ها استفاده کرد.

رحمانی، مددکاری اجتماعی را یکی از حلقه‌های مهم زنجیره پیشگیری دانست و گفت: مددکار باید مسئله را در بستر واقعی زندگی فرد، خانواده، محله و شبکه حمایت بررسی و فرد را به خدمات متناسب متصل کند.

خانواده؛ نخستین خط پیشگیری

وی خانواده را نخستین و مهم‌ترین بستر پیشگیری عنوان کرد و افزود: آموزش والدین، ارتقای مهارت‌های فرزندپروری، افزایش سواد اجتماعی و رسانه‌ای، گفت‌وگوی مستمر با فرزندان و ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد، از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از تبدیل مسائل اولیه به آسیب‌های جدی‌تر است.

مدیرکل بهزیستی مازندران تأکید کرد: رویکرد خانواده در مواجهه با فضای مجازی نباید صرفاً سلبی باشد؛ والدین باید مهارت همراهی و هدایت فرزندان را بیاموزند و کودکان و نوجوانان نیز استفاده ایمن، آگاهانه و مسئولانه از این فضا را فرا بگیرند.

رحمانی، تشخیص اخبار جعلی، حفاظت از اطلاعات شخصی، شناخت تهدید‌های اینترنتی، گزارش محتوای آسیب‌زا و مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی را از مهارت‌های ضروری برای خانواده‌ها و نوجوانان برشمرد.

محله‌محوری؛ پیوند خدمات تخصصی و زندگی مردم

وی با اشاره به برنامه سلام محله گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های اجتماعی هر محله را بشناسیم، مسائل را از نزدیک ببینیم، صدای مردم را بشنویم و ظرفیت‌های محلی را در کنار توان تخصصی بهزیستی قرار دهیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: محله‌محوری فقط ارائه خدمت نیست، بلکه رویکردی برای شناخت و حل مسائل اجتماعی در بطن محله است و در این مسیر، مددکاری، پیشگیری، مشاوره و توانمندسازی باید به متن زندگی مردم نزدیک شود.

رحمانی گفت: قرارگرفتن ظرفیت‌های محله، خانواده، گروه‌های داوطلب، سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه تخصصی بهزیستی در کنار یکدیگر، امکان شناسایی زودتر مسائل و طراحی مداخلات متناسب با هر جامعه محلی را افزایش می‌دهد.

کاهش آسیب؛ نیازمند مداخله علمی و مشارکت اجتماعی

وی با اشاره به رویکرد بهزیستی در حوزه کاهش آسیب اظهار کرد: باید واقعیت‌های اجتماعی را ببینیم و بر اساس مداخلات علمی و تخصصی عمل کنیم؛ افراد در معرض آسیب را شناسایی، ارتباط مؤثر برقرار و دسترسی آنان به خدمات را افزایش دهیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: در حوزه فضای مجازی نیز ظرفیت اورژانس اجتماعی، کارشناسان و مددکاران اجتماعی، مراکز مشاوره، سمن‌ها و گروه‌های مردمی می‌تواند در کنار آموزش عمومی برای مداخله به‌موقع به کار گرفته شود.

رحمانی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مسئولیت مشترک مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب، خانواده‌ها و مردم دانست و گفت: بهزیستی می‌تواند تخصص و شبکه خدمات خود را در کنار ظرفیت‌های اجتماعی قرار دهد.

تقدیر از فعالان اجتماعی

وی در بخش پایانی سخنان خود، تجلیل از فعالان حوزه پیشگیری را تقدیر از یک رویکرد دانست و افزود: این تقدیر، ارج‌نهادن به رویکردی است که مسائل اجتماعی را به‌صورت علمی، تخصصی، مشارکت‌محور و پیشگیرانه دنبال می‌کند.

رحمانی گفت: هدف نهایی فقط کاهش یک آسیب یا حل یک پرونده اجتماعی نیست، بلکه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش تاب‌آوری افراد و خانواده‌ها و ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و توانمندتر است.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی منسجم، آموزش مستمر، حضور تخصصی در میدان و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، می‌توان زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش آگاهی و تاب‌آوری خانواده‌ها و جامعه را فراهم کرد.