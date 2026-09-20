فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که یگان‌های مرزی ارتش با استقرار و آمادگی مستمر در مناطق مختلف مرزی، خود را برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور آماده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ علی جهانشاهی در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک ارتش که در مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع)، درباره وضعیت آمادگی یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور گفت: یگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به تهدیداتی که از پیش احساس می‌شد، قبل از جنگ تحمیلی رمضان در بخش‌های مختلف مرزی کشور مستقر شده‌اند.

وی افزود: بخش عمده یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب، شرق، شمال‌شرق و جنوب‌شرق کشور و به‌ویژه در سواحل مکران مستقر هستند و به لطف خدا از آمادگی بسیار خوبی برخوردارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره تنوع یگان‌های مستقر در مرزها گفت: یگان‌های مختلف نیروی زمینی، از جمله یگان‌های نیروی مخصوص، واکنش سریع، ویژه، مکانیزه و توپخانه در مناطق مرزی حضور دارند و از پشتیبانی‌های لازم نیز برخوردار هستند.

سرتیپ جهانشاهی ادامه داد: با استفاده از تجربیاتی که در جنگ‌های اخیر به دست آوردیم، در نیروی زمینی تلاش کرده‌ایم این نیرو را به یک نیروی زمینی چابک، متحرک، واکنش‌سریع و چندمهارتی برای مقابله با تهدیدات دشمن تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: امروز یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور حضور مؤثر و آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات را دارند و همین حضور در مرزها موجب ایجاد بازدارندگی شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش یادآور شد: حضور مقتدرانه یگان‌های نیروی زمینی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران باعث شده است دشمن جرأت نکند در مرزهای کشور دست به اقدام عملیاتی یا حمله بزند.

سرتیپ جهانشاهی تأکید کرد: نیروی زمینی ارتش با حفظ آمادگی و حضور مستمر در مرزهای کشور، وظیفه خود را برای صیانت از امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند.