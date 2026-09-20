مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به چاپ و انتشار ۶۵۰ کتاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران گفت: امروز در عرصه سلاح و تجهیزات جنگی و دفاعی به قدرت و اقتدار رسیده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احمد برسلانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با گرامیداشت یاد ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید و ۱۷۳ هزار ایثارگر و رزمنده استان، از تجلیل بیش از ۵۰۰ پیشکسوت سه جنگ تحمیلی در مرکز استان و تعدادی شهرستان‌ها خبر داد و برنامه‌های روزشمار این هفته را با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» تشریح کرد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در این اداره کل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم قریب به ۱۷۳ هزار ایثارگر و رزمنده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران، افزود: شهدا توانستند این امنیت پایدار را برای همه ما و آزادگان جهان ایجاد کنند و امروز نیز رزمندگان در کلیدی‌ترین و حساس‌ترین مکان‌ها با استکبار جهانی مبارزه می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از حضور میلیونی مردم استان و شهرستان‌ها در بیش از ۲۰۰ شب تجمع در میادین، افزود: در جنگ اصلی رسانه‌ای که دشمن بالاترین امتیاز خود را در آن متمرکز کرده است، شما خبرنگاران در تبیین‌گری و روایتگری کار بزرگی انجام دادید و نمره عالی کسب کردید و این حضور میلیونی نشان از تبیین‌گری کسانی است که کار جهادی رسانه‌ای می‌کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه امروز در عرصه سلاح و تجهیزات جنگی و دفاعی به قدرت و اقتدار رسیده‌ایم، ادامه داد: در طول مدت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی، بالاترین فناوری را در کوتاه‌ترین زمان با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان به کار بردیم و انقلاب اسلامی امروز به یک فناوری بزرگ و ارزشمند دست یافته که نمونه آن به غنیمت گرفته شدن زیردریایی آمریکایی توسط رزمندگان اسلام است که نشان از اشراف اطلاعاتی رزمندگان ما دارد.

وی با تأکید بر اینکه ما موفق و پیروز بوده‌ایم و جشن پیروزی را خواهیم گرفت، خاطرنشان کرد: در هفته دفاع مقدس برای تبیین دفاع مقدس که جنگ‌های اخیر را نسل جدید ما نیز درک کردند، برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به چهل و ششمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، شعار این هفته را «لبیک یا خامنه‌ای» عنوان کرد و گفت: همایش «یاد یاران» به عنوان یکی از برنامه‌های آغازین این هفته و از برنامه‌های سومین کنگره شهدای استان برگزار شد. همچنین دیدار نیرو‌های مسلح استان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با نماینده ولی فقیه در استان از برنامه‌های پیش از آغاز این هفته به شمار می‌آید.

وی در ادامه به تشریح روزشمار هفته دفاع مقدس پرداخت و اذعان داشت: سه‌شنبه ۳۱ شهریور به عنوان نخستین روز این هفته با نام «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی» نام‌گذاری شده و محوریت آن تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس و مقاومت، تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت است که تجلیل از بیش از ۵۰۰ پیشکسوت سه جنگ تحمیلی در این روز برگزار خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: چهارشنبه یکم مهر با عنوان «جوانان، پیشگامان علم و اقتدار ملی» و با محوریت گرامیداشت حماسه عملیات کمان ۹۹، حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش و تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی برگزار می‌شود و پنجشنبه دوم مهر با عنوان «شهیدان، جانبازان و آزادگان، قهرمانان جاودانه وطن» و با محوریت روز ایثار و تجلیل از خانواده معظم شهدا، دیدار از جانبازان و ایثارگران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور نام‌گذاری شده است که در این روز برنامه‌های مختلفی در سراسر استان اجرا خواهد شد که از جمله آنها عطرافشانی گلزار‌های شهدا و یادمان‌های شهدای گمنام و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران خواهد بود.

وی افزود: جمعه سوم مهر با عنوان «زنان مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت» و با محوریت تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت، بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت و حضور در نماز‌های جمعه و راهپیمایی خانوادگی برگزار می‌شود و شنبه چهارم مهر با عنوان «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان» و با محوریت پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس، اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل و پاسداشت سربازان اختصاص یافته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران خاطرنشان کرد: یکشنبه پنجم مهر با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران، نیرو‌های مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» و با محوریت تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان و تبیین نقش نیرو‌های مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان، پیشمرگان کرد مسلمان و سایر اقشار و اقوام در دفاع مقدس برگزار می‌شود و دوشنبه ششم مهر با عنوان «ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» و با محوریت تبیین بصیرت در برابر فتنه‌های داخلی و جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی و گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید «سید حسن نصرالله» نام‌گذاری شده است و در نهایت سه‌شنبه هفتم مهر با عنوان «فرماندهان عزت‌مداران و حماسه‌آفرینان» و با محوریت گرامیداشت امام شهید و فرماندهان شهید دفاع مقدس به کار خود پایان می‌دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موزه دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: این مجموعه تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اخیراً در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، استاندار مازندران بحث مولدسازی را مطرح کرد که با استفاده از این ظرفیت و ظرفیت خیرین استان بتوانیم این مرکز و موزه دفاع مقدس و مقاومت استان را به سرانجام رسانده و بهره‌برداری کنیم.

وی همچنین از چاپ و انتشار قریب به ۶۵۰ کتاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت خبر داد و با اشاره به تفاهم‌نامه با کتابخانه عمومی استان، گفت: برای به معرض گذاشتن کتاب‌های تخصصی حوزه دفاع مقدس برای عموم مردم تصمیماتی اتخاذ شد که شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه خواهیم بود.

این مسئول در بخش هنری و امور سینمایی، با اشاره به تولید نماهنگ‌های مختلف و تولیدات مجازی در حوزه دفاع مقدس، این حوزه را از حوزه‌های موفق و مؤثر برشمرد.

سردار برسلانی با اشاره به ۱۸۷ یادمان شهدای گمنام استان مازندران، بر ضرورت تعیین تکلیف و بهره‌برداری از ۱۵ یادمان نیمه‌تمام استان تا پایان سال جاری تأکید کرد.