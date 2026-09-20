به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق برنامه همیشگی مسابقات ووشو و پس از پایان رقابت‌های فرم و برگزاری مراسم سکو و استراحتی کوتاه، مسابقات ساندا در اوزان مختلف آغاز شد که سوگند سینکایی نخستین ساندا کار کشورمان در وزن منهای ۵۲ کیلو با کلاه و محافظ قرمز برابر آپارنا هندی به پیروزی رسید.

وی در نخستین مبارزه خود با ۲۲ سال سن برابر حریفی همسن و سال خود قرار گرفت و طی دو راند مبارزه جانانه در نهایت موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی حریف خود را از پیش رو بردارد.

سینکایی در راند اول اگر چه کمی محتاط نشان داد ولی با همان امتیازات خوبی که گرفته بود مبارزه را بست تا پیروز از میدان خارج شود. در راند دوم، اما حریف هندی وی که یک سروگردن از نماینده کشورمان بلند‌تر بود بسیار با انگیزه نشان داد ولی سوگند سینکایی در این راند بسیار جنگنده نشان داد و حریف را مقهور ضربات مشت و لگد خود قرار داد تا نشان دهد برای هر راند بدنامه دارد تا با بردن راند دوم کار را تمام کند.

در این وزن ساندا کارانی از ۱۵ کشور

چین تایپه، هنگ‌کنگ، ایران، هند، مغولستان، ویتنام، چین، کره جنوبی، لائوس، ازبکستان، فیلیپین، اندونزی، بنگلادش، ترکمنستان و قزاقستان حضور دارند.

عرفان محرمی و سهیل موسوی دو نماینده دیگر ساندا کشورمان هستند که تا دقایقی دیگر بمصاف حریفانی از کشور‌های هنگ کنگ و هند می‌روند.