به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب‌های کانون برای گروه‌های سنی مختلف، از خردسالان و کودکان تا نوجوانان منتشر می‌شود و موضوع‌ها و قالب‌هایی مانند داستان و رمان، شعر، طنز، ادبیات کهن و بازآفرینی، مفاهیم تربیتی و مهارت‌های زندگی را دربرمی‌گیرد.

در میان کتاب‌های پرفروش تابستان ۱۴۰۵ کانون پرورش فکری، آثاری از نویسندگان ایرانی و خارجی و همچنین مجموعه‌هایی برای مخاطبان کودک و نوجوان دیده می‌شود.

«شب‌های شیرین» اثر محمد میرکیانی، «آرش کمانگیر» و «هفت‌خوان رستم» از مجموعه «یک پاورقی» نوشته محمد گودرزی‌دهریزی و امیرحسین زنجانبر، «جزیره بی‌تربیت‌ها ۱ و ۴» اثر شهرام شفیعی، «خشم قلمبه» نوشته میری دلانسه با ترجمه سیدمحمدمهدی شجاعی، «تیستو سبز انگشتی» اثر موریس دروئون با ترجمه لیلی گلستان و «لافکادیو» نوشته شل سیلوراستاین با ترجمه حمید احمدی از جمله این آثار هستند.

کتاب «غول آرزوها» از مجموعه داستان‌های غولی نوشته عباس قدیرمحسنی و سه اثر «هستی»، «زیبا صدایم کن» و «سرما نخوری کوتی‌کوتی» نوشته فرهاد حسن‌زاده نیز در این فهرست قرار دارند.

«غازی که نمی‌خواست غاز باشد» نوشته پیتر هوراچک و «دنیا چقدر بزرگ است» نوشته بریتا تِکنِت‌راپ هر دو با ترجمه نورا حق‌پرست از دیگر کتاب‌های پرفروش کانون در تابستان امسال به‌شمار می‌روند.

کتاب‌های «کبوتر باید حمام کند»، «کبوتر باید مدرسه برود» و «به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند» هر سه نوشته مو ویملز و ترجمه پریناز نیری نیز در کنار «بزغاله عینکی» نوشته محمدرضا شمس و «مشترک مورد نظر» نوشته محمدرضا مرزوقی در این فهرست جای گرفته‌اند.

«سفر در کاموا» اثر پری رضوی، «قصه گل‌های قالی» نوشته نادر ابراهیمی و «بستور» اثر مهرداد بهار نیز از دیگر آثار این فهرست هستند.