به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحسین حاجی‌میرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، با اشاره به اتمام فرآیند بازنگری استاندارد‌های اعتباربخشی، اظهار کرد: نسخه مورد استناد از کتاب راهنمای جامع استاندارد‌های اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های ایران برای دور هفتم ارزیابی‌ها، از طریق وب‌سایت وبدا در دسترس و قابل بهره‌برداری است.

وی افزود: تمامی بیمارستان‌ها و گروه‌های مرتبط می‌توانند برای دسترسی به این کتاب و بهره‌برداری از آخرین ویرایش استاندارد‌های اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های ایران، به وب‌سایت وبدا به نشانی https://behdasht.gov.ir/ZrRWo مراجعه کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان بر ضرورت اطلاع‌رسانی این موضوع به تمامی بیمارستان‌ها و گروه‌های مرتبط و بهره‌برداری از نسخه جدید استاندارد‌های اعتباربخشی تأکید کرد.

دکتر حاجی‌میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مرتبط با ارزیابی‌های اعتباربخشی پیش‌رو، متعاقباً از طریق دستورالعمل اعتباربخشی دور هفتم ابلاغ خواهد شد.