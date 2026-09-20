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رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان از ابلاغ آخرین ویرایش کتاب راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران بهعنوان نسخه مورد استناد در دور هفتم ارزیابیهای اعتباربخشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحسین حاجیمیرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، با اشاره به اتمام فرآیند بازنگری استانداردهای اعتباربخشی، اظهار کرد: نسخه مورد استناد از کتاب راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران برای دور هفتم ارزیابیها، از طریق وبسایت وبدا در دسترس و قابل بهرهبرداری است.
وی افزود: تمامی بیمارستانها و گروههای مرتبط میتوانند برای دسترسی به این کتاب و بهرهبرداری از آخرین ویرایش استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران، به وبسایت وبدا به نشانی https://behdasht.gov.ir/ZrRWo مراجعه کنند.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان بر ضرورت اطلاعرسانی این موضوع به تمامی بیمارستانها و گروههای مرتبط و بهرهبرداری از نسخه جدید استانداردهای اعتباربخشی تأکید کرد.
دکتر حاجیمیرزایی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مرتبط با ارزیابیهای اعتباربخشی پیشرو، متعاقباً از طریق دستورالعمل اعتباربخشی دور هفتم ابلاغ خواهد شد.